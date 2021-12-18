Дом из ЛСТК от производителя

Что вы выберете – квартиру, где нельзя шуметь после 22.00, где могут залить соседи или собственный дом? Мы предлагаем строительство домов, возводимых из ЛСТК всего за 3,5 месяца. Дом из ЛСТК – это новый виток эволюции строительства:
Также, отсутствие строительных отходов, прозрачная смета - все это позволяет существенно сэкономить
Три человека возводят коробку коттеджа 250 м2, + монтаж крыши - за 3 недели
Срок службы ЛСТК, благодаря своим свойствам, составляет примерно 100-150 лет
и также полный каталог готовых проектов
ЛСТК
Дерево
Кирпич
Обращаемся к ребятам не в первый раз. Все по красоте, чётко, в срок. Поддержка на протяжении всего сбора конструкции, консультации в любое время. Очень довольны совместной работой и будем обращаться и дальше.
Отличная компания, всегда на связи, оперативно реагируют на все вопросы. Специалисты своего дела!
Отличная компания , честно работают , профессионалы своего дела , можете смело заказывать
Заказал домик, остался очень доволен. Консультант быстро понял что я хочу, своё объяснил, рассказал, составили договор. Бригада приехала в срок, бригадир по всем спорным вопросам звонил уточнял, собрали очень быстро.
Отличная компания. Строят быстро, качественно. Доставка вовремя, попросили ускорить, пошли навстречу, сделали раньше срока на неделю. Все остались довольны. Собирать одно удовольствие. Все пронумеровано,в комплекте все крепежи и инструкция. Даже в икее не так понятно как здесь. Всем рекомендуем!
Мы с мужем остались довольны. Дом реально быстро возвели, как и обещали в самом начале. Получился довольно уютный. Используем его как дачу. Внутри 2 комнаты, кухня и санузел, нам вполне этого хватает.