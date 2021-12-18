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Дом из ЛСТК от производителя

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Современный дом из ЛСТК и пенобетона по цене квартиры и даже дешевле

Что вы выберете – квартиру, где нельзя шуметь после 22.00, где могут залить соседи или собственный дом? Мы предлагаем строительство домов, возводимых из ЛСТК всего за 3,5 месяца. Дом из ЛСТК – это новый виток эволюции строительства:

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Надёжнее дерева, выгоднее чем кирпич

Также, отсутствие строительных отходов, прозрачная смета - все это позволяет существенно сэкономить

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Быстрые сроки постройки

Три человека возводят коробку коттеджа 250 м2, + монтаж крыши - за 3 недели

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Долговечность
и надежность

Срок службы ЛСТК, благодаря своим свойствам, составляет примерно 100-150 лет

Свой дом из ЛСТК и пенобетона за 3,5 месяца:

от фундамента до отделки.



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    Почему ЛСТК лучше, чем другие технологии строительства?

    Давайте попробуем сравнить технологию ЛСТК, с самыми распространенными материалами строительства, такие как дерево и кирпич:
    Профиль ЛСТК

    ЛСТК
    Стоимость Если сравнивать то стоимость дома из ЛСТК будет примерно на 15-20% дороже, чем дома из дерева, но значительно дешевле дома из кирпича (15-20%).
    Срок службы При грамотном проектирование и качественном строительстве дома из ЛСТК его срок службы составит примерно 150 лет, благодаря высокой прочности cтальной конструкции.
    Усадка Применение технологии ЛСТК обеспечивает абсолютное отсутствие какой-либо усадки в период строительства и эксплуатации. Причем дом из ЛСТК никогда не «поведет», благодаря точным размерам.
    Теплосбережение Теплоизоляция стен превращает конструкцию в аналог «термоса», способного сохранять тепло без доп. отопления в период до 3 суток. В сравнении с кирпичным домом, затраты на отопление меньше на 60%.
    Пожаростойкость ЛСТК не горит! Конструктив ЛСТК здания, полностью состоит из негорючих материалов. Результат пожарных испытаний показал огнестойкость, в течении 90-120 минут.
    Шумоизоляция Отличная звукоизоляция домов из ЛСТК обусловлена использованием эффективной комбинации пенобетона и утеплителя. Вас совершенно не будут тревожить звуки извне.
    Дерево

    Дерево
    Стоимость Стоимость дома из дерева и дома из ЛСТК практически одинакова, но при условии если в вашем регионе есть хороший лес. Если нет, то возникнут доп. затраты на перевозку
    Срок службы Примерное время эксплуатации деревянного дома 60-70 лет. Вы можете возразить и сказать, что в деревнях стоят дома по сто с лишним лет. Но в каком они состоянии?
    Усадка Деревянный дом проходит обязательный процесс «выстаивания». В среднем процесс основной усадки длится полгода, а полной – до 3 лет. В процессе усадки дерево может сдвинуться не только вниз, но и вверх.
    Теплосбережение Стены дома из дерева обладают хорошей теплоизоляцией и сохраняют тепло зимой и прохладу летом. В деревянном доме будет теплее чем в кирпичном, так как он теряет тепловую энергии намного медленнее.

    Пожаростойкость Дерево горит! Конечно, есть специальные химические вещества, которые могут притормозить пожар, и если вы вовремя среагируете, то возможно вы спасёте дом.
    Шумоизоляция В деревянном доме хорошо слышны любые шорохи и стуки. Чтобы сделать дом комфортным и позволить себе отдыхать в тишине, нужна доп. звукоизоляция стен.
    Кирпич

    Кирпич
    Стоимость Кирпич по-прежнему остается одним из самых дорогих материалов в строительстве. Построить дом аналогичный по размерам ЛСТК конструкции – на 15-20% дороже
    Срок службы Кирпич — долговечный материал. Дом из кирпича может простоять 75-150 лет без особых проблем. Но эти цифры актуальны только при условии правильного тех. процесса его изготовления.
    Усадка Усадка дома из кирпича происходит несколько лет. Так что в новых домах не стоит сразу же приступать к ремонту, желательно подождать 1-2 года или применять материалы, которые устойчивы к усадке.
    Теплосбережение Дом из кирпича долго протапливается и имеет высокую температурную инерционность. Как следствие – высокие затраты на отопление. В кирпичном доме нужно постоянно жить. 
     
    Пожаростойкость Кирпич не боится огня. Из всех видов кирпичей горит только газосиликатный. Кирпич не может внезапно вспыхнуть и очень медленно нагревается.
    Шумоизоляция Кирпич имеет высокие показатели шумоизоляции и плохо проводит звуки, но это не является гарантированной защитой от бытовых шумов.

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    Сертификат ГОСТ Р
    Сертификат ИСО 9001-20015 проектирование
    Сертификат ИСО 9001-20015 строительство

    Сертификат экологичности на пенобетон
    Сертификат на сответсвие требованиям знака ЭКО
    Протокол испытаний
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